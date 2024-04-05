الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": إطلاق صاروخ موجه من لبنان تجاه مستوطنة زرعيت الحدودية

صاروخ
صاروخ

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بإطلاق صاروخ موجه من  لبنان تجاه مستوطنة زرعيت الحدودية.

الرد اللبناني على هجمات إسرائيل

وفي وقت سابق أعلن "حزب الله" في لبنان عن ملخص عملياته العسكرية التي قام بها، الإثنين، ضد مواقع انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وأصدر "حزب الله" 7 بيانات عسكرية تضمّنت 7 عمليات استهدفت قواعد ومواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

لبنان مستوطنة زرعيت إسرائيل القاهرة الإخبارية جنوب لبنان

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