لبنان: 313 شهيدًا و100 ألف نازح من الجنوب بسبب العدوان الإسرائيلى

أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، استشهاد 313 وقرابة ألف جريح ونحو 100 ألف نازح من قرى الجنوب بسبب العدوان الإسرائيلي، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

الرد اللبناني على هجمات إسرائيل

وفي وقتٍ سابق أعلن "حزب الله" في لبنان عن ملخص عملياته العسكرية التي قام بها أمس الإثنين، ضد مواقع انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وأصدر "حزب الله" 7 بيانات عسكرية تضمّنت 7 عمليات استهدفت قواعد ومواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية