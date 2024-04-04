محللة اقتصادية لـ"القاهرة الإخبارية": نتوقع انخفاض أسعار الحديد الفترة المقبلة

قالت نوران الخولي، المحللة الاقتصادية، إن هناك انخفاضًا واضحًا في سعر الحديد الخام ليسجل أدنى مستوياته منذ مايو ٢٠٢٣ بسبب سياسة الصين وكذلك بسبب تعسر إحدى الشركات الكبرى المعنية بالإنتاج، كما أن السياسة النقدية التي تتبعها البنوك المركزية الكبيرة في ارتفاع أسعار الفائدة عاد بالسلب على سعر الحديد والطلب عليه.

دعم سوق العقارات

وأكدت نوران الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المراقب” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الجميع شاهد دعم دولة الصين للبنية التحتية لسوق العقارات، كما أنها خفضت سعر الفائدة بنسبة ٢٥ نقطة أساس، كما قامت بدعم الائتمان للمستثمرين في العقارات.

تعافي الاقتصاد

وتابعت: "نتوقع تعافي الاقتصاد وتعافي أسعار الحديد بصورة كبيرة الفترة المقبلة".

واستطردت: "هناك توقعات بانخفاض الفائدة من البنك المركزي الفترة المقبلة، وهذا من أهم العوامل التي ستؤدي إلى تعافي الاقتصاد العالمي".