إبراهيم سعيد لـ"العرافة": الإصابة لم تكن سبب عدم استكمال محمد صلاح بطولة إفريقيا الماضية

قال إبراهيم سعيد، لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، إنّ الإصابة لم تكن سبب عدم استكمال محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة مع المنتخب الوطني.

إصابة صلاح

وأكد إبراهيم سعيد، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "محمد صلاح ملعبش مع ليفربول بعد البطولة لأنه مكنش ينفع يقول إنه مصاب مع المنتخب ويلعب بعدها ضد أرسنال وتشيلسي".

وتابع: "أنا بتكلم كلاعب كرة، اللي حصل لصلاح مش إصابة، وهو اتفق مع ليفربول عشان ميلعبش معاهم بعد البطولة".

توديع البطولة

واستطرد: "كلوب مدرب ليفربول صرح قبل البطولة بأنه يتمنى أن يودع منتخب مصر البطولة مبكرًا، واحد كابتن منتخب مصر بيسيب المعسكر ويمشي نقوله برافو؟!".