تفاصيل حبس إبراهيم سعيد شهر لامتناعه عن دفع مصاريف ابنته

أصدرت محكمة أسرة النزهة في القاهرة، اليوم، قرارا بمعاقبة إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق بالحبس شهرًا لامتناعه عن سداد 227 ألف جنيه قيمة المصروفات الخاصة بابنته.

وأقامت الدعوى طليقته “ابتسام علاء” حيث قالت إنه امتنع عن سداد مصروفات ابنتهما وحاولت معه بشتى الطرق القانونية للإنفاق على نجلته إلا أنه أصر عن عدم الدفع رغم قدرته المالية.

زوجة اللاعب ابراهيم سعيد تقيم دعوى خلع ضده

بمنتصف مارس من عام 2016، أقامت زوجة اللاعب إبراهيم سعيد دعوى قضائية بمحكمة الأسرة بحلوان تطالب فيها بخلعه وطالبت فى دعواها بالخلع، مقابل التنازل عن جميع مستحقاتها، فيما عدا النفقة الخاصة بأولادها.

دعوى قضائية من طليقه ابراهيم سعيد للمطالبة لنفقه أبنائها

أقامت السيدة ابتسام علاء، طليقة لاعب الكرة السابق، بعام 2020 دعوى قضائية بحبس طليقها لتخلفه عن سداد مبلغ 90 ألفا و750 جنيها، متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، عن مدة 15 شهرا، بواقع 6000 جنيه شهريا كنفقة مأكل وملبس.

محكمة استئناف القاهرة تلزم اللاعب بدفع مصاريف ابنته

وأقام محامي طليقة إبراهيم سعيد لاعب الزمالك والأهلي السابق، هيثم حمد الله، دعواه، مؤكدًا فيها أن اللاعب يمتنع عن سداد 6000 وخمسين جنيهًا شهريًا، بواقع 6000 نفقة مأكل وملبس، وخمسين جنيها بدل فرش وغطاء، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع المبلغ، ابتداء من 1 يناير 2018، لمدة 15 شهرًا.