الحبس شهرًا لإبراهيم سعيد لامتناعه عن سداد مصروفات نجله

أصدرت محكمة أسرة النزهة حكما بمعاقبة إبراهيم سعيد، لاعب ناديي الأهلي والزمالك السابق، بالحبس شهرًا لامتناعة عن سداد 227 ألف جنيه قيمة المصروفات الخاصة لنجله.

وكان قد أقام هيثم حمد الله، محامي طليقة إبراهيم سعيد لاعب الزمالك والأهلي السابق، دعواه، مؤكدا فيها أن اللاعب يمتنع عن سداد المصروفات لنجله آدم، مما دفع مطلقته لسدادها من مالها الخاص، وكانت المدعية قد قامت بإبلاغ المشكو في حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المبالغ، وامتنع عن دفعها، مما دفعها لإقامة الدعوى القضائية.