إبراهيم سعيد عن رضا عبدالعال لـ"العرافة": "قُدامه سنين عشان يوصلّى"

حرص اللاعب إبراهيم سعيد، لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، على الرد على رضا عبدالعال لاعب الزمالك والأهلي الأسبق والمحلل الرياضي بإحدى القنوات الفضائية بعدما قال عنه "لما اتسألت النادي خسر إزاي قلت أنا ماليش دعوة غير بكابتن رضا ومسرح مصر، هو مفلس فنيًا والمفروض يتكلم كرة ويقول الفرقة واقفة غلط أو أي حاجة، هو مفلس في كل حاجة".

خلاف رضا عبدالعال وإبراهيم سعيد

وأكد إبراهيم سعيد، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي المحور والنهار،: "مش برد على الأسلوب ده، خلينا نشوف الأهم، والله ما فاضيله، ده فاضي، وأنا مش فاضي للكلام ده خالص".

وتابع إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، أن: "رضا عبدالعال كان ضيفًا على برنامجكِ وقال إنه اللي شغلني في الإعلام.. مين ده أصلًا عشان يشغلني؟! ده كان قاعد في البيت ولا بيعمل حاجة وأنا كنت شغال من ساعة ما بطلت".

بداية النجومية

واستطرد: "رضا عبدالعال قدامه سنين عشان يوصلّي، والله ولا أعرفه كنت بشوفه في الكوميكس، كان آخره يضحكني، ولما يتكلم اسمي كابتن إبراهيم سعيد، أنا اللي خليت الناس دي تاخد عليّا، ده تاريخه كله ماتش وربع، وكان آخره ربع ساعة وساعات 10 دقائق.. تاريخه كله ربع ساعة".