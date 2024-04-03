الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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إبراهيم سعيد لـ"العرافة": الظروف هى التى ساعدت محمد صلاح على النجاح بالدورى الإنجليزى

إبراهيم سعيد ببرنامج
إبراهيم سعيد ببرنامج "العرافة"

قال اللاعب إبراهيم سعيد، لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، إنه التحق بالدوري الإنجليزي قبل العالمي محمد صلاح بكثير، مضيفًا: "أنا أول لاعب مصري لعب في الدوري الإنجليزي".

التميز بالدوري الإنجليزي 

وأكد إبراهيم سعيد، خلال لقائه ببرنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر قناتي "النهار والمحور": "أنا دخلت الدوري الإنجليزي قبل ما الناس تعرف الدوري الإنجليزي أصلًا، لأن اللاعيبة كان طموحهم يلعبوا في بلجيكا وفرنسا وهولندا، مكنش حد طموحه يلعب هناك".

عوامل النجاح بالدوري الإنجليزي 

وواصل: "أنا لم أفشل، فقد كانت ظروفي مختلفة، إذا حصلت على نفس ظروفه فإنني سأنجح، هو نجح لأن الظروف ساعدته".

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