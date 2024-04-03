إبراهيم سعيد لـ"العرافة": الظروف هى التى ساعدت محمد صلاح على النجاح بالدورى الإنجليزى

قال اللاعب إبراهيم سعيد، لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، إنه التحق بالدوري الإنجليزي قبل العالمي محمد صلاح بكثير، مضيفًا: "أنا أول لاعب مصري لعب في الدوري الإنجليزي".

التميز بالدوري الإنجليزي

وأكد إبراهيم سعيد، خلال لقائه ببرنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر قناتي "النهار والمحور": "أنا دخلت الدوري الإنجليزي قبل ما الناس تعرف الدوري الإنجليزي أصلًا، لأن اللاعيبة كان طموحهم يلعبوا في بلجيكا وفرنسا وهولندا، مكنش حد طموحه يلعب هناك".

عوامل النجاح بالدوري الإنجليزي

وواصل: "أنا لم أفشل، فقد كانت ظروفي مختلفة، إذا حصلت على نفس ظروفه فإنني سأنجح، هو نجح لأن الظروف ساعدته".