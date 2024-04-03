الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إبراهيم سعيد لـ"العرافة": "هغِير من صلاح ليه هو بيلعب فى نفس مركزى؟"

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد

قال اللاعب إبراهيم سعيد، لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، إنه لا يشعر بالغيرة من محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على الإطلاق مثلما يتوقع البعض، مضيفًا: "هو بيلعب في نفس مركزي هغِير ليه؟!".

الخروج من كأس إفريقيا

وأكد إبراهيم سعيد، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي المحور والنهار: "أنا مش بهد في رموزنا، صلاح فخر العرب ومصر كلها محدش قال حاجة لكن كلامي عن عدم إصابته في كأس الأمم الإفريقية لا يسيء إليه".

إصابة محمد صلاح

وتابع إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق،: "أنا أتحدث عن شأن متعلق بكرة القدم، وأؤكد أن الإصابة لم تكن سبب خروجه من معسكر المنتخب في البطولة، لو أصيب بمزق 2 سم لما استطاع أن يتحرك بعد المباراة التي خرج منها في كأس الأمم الإفريقية، لكن ما حدث هو أنه تحرك كثيرًا بوضعيات مختلفة".

إبراهيم سعيد محمد صلاح اصابة محمد صلاح الخروج من البطولة العرافة

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