إبراهيم سعيد لـ"العرافة": "لو بنافق وبطبل للناس كان زمانى رئيس اتحاد الكرة"

قال إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، إنّه لو كان ينافق لأصبح رئيسًا للاتحاد المصري لكرة القدم، موضحًا: "أقسم بالله لو بنافق وماشي بطبل للناس كان زماني رئيس اتحاد الكرة".

الهجوم على أحمد شوبير

وأكد إبراهيم سعيد، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي المحور والنهار، أنه فيما يتعلق بالهجوم الذي شنه على شوبير ومدحه له في مواقف أخرى، فهذا لا يعني أنه بـ100 وجه مثلما تحدث الكثيرون، معبرًا: "أنا أتحدث في مواقف مرتبطة بكرة القدم فقط وليست مواقف شخصية، وبالتالي أي حد معرض للمدح والنقد".

التعلم من الأزمات

وتابع: "أحيانًا تحدث أزمات ولكن الأيام تعلمنا، في وقت ممكن نزعل مع بعض وبعد كده بنتقابل والدنيا بتمشي والحياة بتغير والزمن بيغير والحياة بتعلم".

واستطرد: "أنا إبراهيم سعيد مش محتاج أقول أخبار مزيفة أو أهاجم حد علشان الترند، أنا الترند قبل ما يكون فيه الترند، دا مش غرور ولكن ثقة في النفس".