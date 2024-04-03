خبير اقتصادى: نتوقع الوصول إلى حصيلة دولارية تتجاوز الـ60 مليار دولار قريبًا

قال الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، إنه أصبح لدى مصر الحصيلة الدولارية التي تمكنها من تمويل مشروعاتها القومية الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، وهذا التوفير عمل على رفع التصنيفات الائتمانية.

ضخ الاستثمارات الأجنبية

وأكد الخبير الاقتصادي فرج عبدالله، خلال لقائه ببرنامج " مال وأعمال" المذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن إجمالي الحصيلة الدولارية خلال هذا العام من المتوقع أن تتجاوز 58 مليار دولار، وهذا الإجمالي سيعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات الخارجية والوطنية.

الحصيلة الدولارية المصرية

وتابع: "صفقة رأس الحكمة سوف تحفز القطاع الخاص في الخارج إلى المشاركة في الاستثمار المصري، ومن المتوقع أن يكون هناك ترابط وتعاون بين القطاع الخاص المصري والأجنبي".

واستطرد: "نتوقع الوصول إلى 60 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وهذا الرقم الضخ سوف يحسن في أرقام الديون المصرية".