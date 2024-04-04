الخميس 04 أبريل 2024
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أسامة الأزهرى: جبر الخواطر من أعظم الأخلاق للتقرب إلى الله

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

عرض الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، عدة مقاطع فيديو، عن فضل "جبر الخواطر"، حيث جاءت الكثير من الأحاديث النبوية والآيات القرآنية التي تشير إلى مدى فضل وعظمة هذه الصفة.

تعزيز شعور الإنسانية 

وقال الدكتور أسامة الأزهري، خلال تقديمه برنامج "ومن الحب حياة" المُذاع عبر فضائية "dmc"، إن جبر الخواطر من أعظم الأخلاق والمعاني التي تعزز من شعور الإنسانية بين الناس.

وأكد أن جبر الخواطر من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، لذا يجب على الجميع استغلال هذه الأيام المباركة في جبر خواطر الآخرين للحصول على رضا الله سبحانه وتعالى.

وتابع: "مجموعة من الشباب من سباق الدراجات في دولة أوروبية وقفوا جميعهم أثناء السباق بعد رؤيتهم فتاة صغيرة تقوم ببيع مشروبات باردة، ولهذا حرصت هذه المجموعة على جبر خاطر هذه الفتاة وقاموا بشراء العصائر منها، وهذا الموقف دليل جبر الخواطر".

أسامة الأزهري ومن الحب حياة دي ام سي جبر الخواطر

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