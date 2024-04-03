إبراهيم سعيد لـ"العرافة": أحترم محمد صلاح لكنه ليس فوق النقد

قال إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، إنّ محمد صلاح قائد المنتخب وجناح ليفربول الإنجليزي أفضل لاعب في تاريخ مصر، لكنه ليس فوق النقد، أي أنه من الممكن والوارد أن يتعرض للنقد مثله مثل أي أحد.

نقد محمد صلاح

وأكد إبراهيم سعيد، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع عبر قناتي "المحور والنهار"، أنه يقدر محمد صلاح بصورة كبيرة، معبرًا: "مع احترامي لمحمد صلاح ولكن هو مش فوق النقد".

الوصول للنجومية

وأشار إلى أنه التحق بالدوري الإنجليزي قبل النجم العالمي محمد صلاح، معبرًا: "أنا نجم عالمي".

وواصل: "هو محمد صلاح وأنا إبراهيم سعيد مع احترامي لكل الناس، واللي شايف نفسه إن هو صغير بالنسبة لمحمد صلاح فهو شايف نفسه، مش لازم أبقى صغير".