أسامة الأزهرى يوضح لـ"ومن الحب حياة" المعنى الصحيح للفظ الجلالة الجبار

عرض الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، عدة مقاطع فيديو، عن فضل “جبر الخواطر" وكيف أن الله سبحانه وتعالى يحب من يجبر بخاطر أخيه ويدخل على قلبه السرور.

تفسير اسم الجبار

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، خلال تقديمه برنامج “ومن الحب حياة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن اسم الله "الجبار" كان عند الصالحين والأولياء له أكثر من معنى.

معاني كلمة الجبار

وأشار إلى أن المعنى الأول لدى أولياء الله الصالحين المتعلق بلفظ الجلالة “الجبار” كان يتمثل في أن الله سبحانه وتعالى المنتقم صاحب الجبروت الذي يقهر الظالمين.

وأضاف في حديثه، أن المعنى الثاني لـ"الجبار" كان متمثلًا في أن الله عز وجل يجبر بالخواطر، وهى تأتي على صيغة فعال لدلالة كثرة حدوث الفعل.