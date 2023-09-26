الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تباين أسواق المال الخليجية.. قضايا على طاولة "المراقب" (فيديو)

بورصة الخليج
بورصة الخليج

ناقش برنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، مجموعة من الموضوعات، أهمها أسباب التراجع الكبير في حجم التجارة العالمية، وتباين أسواق المال في السوق الخليجية، جاءت كالآتي: 

أرباح سوق المال الخليجية في الربع الثاني 2023

عرض البرنامج تقريرا بعنوان: "أرباح سوق المال الخليجية في الربع الثاني 2023". 

وأوضح التقرير، أن الشركات المدرجة في سوق أبوظبي تحقق أرباحًا بنحو 8 مليارات دولار. 

كما أن أرباح الشركات المدرجة في سوق دبي المالي تسجل 5 مليارات دولار، وسجل إجمالي ربح الشركات المدرجة في بورصة قطر 3.2 مليار دولار. 

كما بلغ صافي ربح الشركات المدرجة في البحرين نحو 413.2 مليون دولار، في حين بلغت أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت 2.24مليار دولار. 

وسجلت الشركات المدرجة في أسواق الخليج أرباحاً صافية بقيمة 57.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري.

وأوضح تقرير، صدر عن شركة "كامكو إنفست"، أن صافي ربح قطاع البنوك الخليجية استمر في النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي بدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد.

وأشار التقرير، إلى أن ارتفاع سعر الفائدة ووصول معدلاتها إلى أعلى مستوياتها المسجلة على مدى عقود من الزمن ساهم في تعزيز إيرادات الفوائد، وذلك بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مسيرة رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

 

 

 

خبير أسواق مال يوضح أسباب زخم السوق السعودية وسط أسواق المال الخليجية

 

ومن جهته أوضح إيهاب رشاد، خبير أسواق المال،  مدى مساهمة الطروحات والإدراجات الجديدة في السوق السعودية في تحقيق طفرة وسط الأسواق الخليجية، قائلًا: "إن السوق السعودية شهد زخم كبير جدًا منذ بداية 2023م، وهو ما انعكس على اتجاه الاقتصاد السعودي حيث نرى اتجاه نحو النمو في 2030، حيث أن المستهدف  كبير جدًا". 

وأضاف إيهاب رشاد خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الاقتصاد السعودي بدأ فيه زخم غير عادي في عام 2022م، حيث رأينا الانفتاح على القطاع الخاص وتمكينه، حيث وصل القطاع الخاص إلى 40% في المساهمة في الاقتصاد، ومن المفترض أن يصل إلى 65% في 2030م، وبالتالي فإن تمكين القطاع الخاص في السوق السعودي هو الذي يعطي هذا الزخم.

وأوضح أن هذا الأمر انعكس بشكل كبير جدًا على السوق السعودية، حيث شجع القطاع الخاص أن يدرج الكثير من الشركات خلال 2023م ، حيث شهدنا إدراج 6 شركات خلال التسع أشهر الماضية.

برنامج المراقب انكماش التجارة العالمية أسواق المال الخليجية السوق السعودي الاقتصاد العالمي

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