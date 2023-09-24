كيف يتأثر الاقتصاد العالمى حال انفصال الاتحاد الأوروبى عن الصين؟

كشف المحلل الاقصتادي عاصم منصور، عن تأثر الاقتصاد العالمي حال انفصال الاتحاد الأوروبي عن الصين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الصين أكثر اقتصاد عالمي، ولذلك اتخاذ قرار الانفصال بشكل تام ستكون له عواقب وأضرار كثيرة لا يمكن تخيله.

وأضاف أن التلاعب بمثل هذه الورقة سيكون له دور في إعادة العديد من الملفات لطاولة المفاوضات والمناقشات بين الصين والاتحاد الأوروبي، موضحاً أن الاتحاد الأوربي يعتمد كثيراً على الصين في استيراد العديد من المواد الخام.

وأشار إلى أنه عندما يلمح الاتحاد الأوربي بإعادة تقييم علاقاته مع الصين فإنه يحاول حماية دول الاتحاد الأوروبي من أمرين مهمين جداً وهو منع الصين من تمويل روسيا بالخدمات والسلع الضرورية.