الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى: أوروبا تعانى من قرار روسيا حظر تصدير الديزل

تصدير الديزل
تصدير الديزل

كشف الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، عن تأثير قرار روسيا حظر تصدير الديزل.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن أسواق الطاقة بصفة عامة تعاني من التخبط الشديد والعشوائية بسبب اتخاذ قرارات غير متوقعة.

وأضاف أن أوروبا تعاني من قرار روسيا حظر تصدير الديزل، موضحاً أن استخدام روسيا لكميات كبيرة من الديزل في هذا الوقت من العام بسبب موسم الحصاد فكرة متكررة سنوياً.

وأشار إلى أن هناك تفاصيل كثيرة متفاوتة بكل منطقة من مناطق العالم وهناك قراءة من كل الدول والمستثمرين لهذه الفكرة، موضحاً أن تحول ذلك لسلاح اقتصادي واتخاذ قرارات مبالغ فيها نجد أن هناك خلطا بين ما هو اقتصادي وتجاري وما هو سياسي لتعزيز مكاسب بين روسيا والكتلة الغربية.

روسيا اكسترا نيوز وليد جاب الله

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