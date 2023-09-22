الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

روسيا: ندعو واشنطن للتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أعلنت الخارجية الروسية، عن أن موسكو تدعو واشنطن إلى اتخاذ خطوات فورية للتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

الحرب الروسية الأوكرانية 

جدير بالذكر أن روسيا تهدد منذ نشوب الحرب في أوكرانيا بإمكانية استخدام الأسلحة النووية في الحرب، هذه الأسلحة التي لن يكون تدميرها مقتصرًا على الأراضي الأوكرانية، ولهذا يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحجيم القوة الروسية على الأراضي الأوكرانية لحماية العالم من هذه الحرب الكبيرة.

روسيا عاجل القاهرة الإخبارية الحرب الروسية الأوكرانية الاسلحة النووية

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