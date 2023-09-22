الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تعرب عن استيائها إزاء قرار بلغاريا طرد 3 رجال دين روس

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

 أعربت وزارة الخارجية الروسية عن امتعاضها إزاء قرار السلطات البلغارية طرد 3 من رجال الدين الروس الذين اعتبرتهم صوفيا "تهديدا للأمن القومي".

 

ورأت الخارجية الروسية ــ فى بيان صحفى أوردته قناة "روسيا اليوم"  أن "الهدف من هذه الخطوة هو قطع العلاقات بين الكنيستين الشقيقتين الروسية والبلغارية الأرثوذكسيتين، والروابط الأخوية بين الشعبين الروسى والبلغاري".

 

وأكدت أن "كامل المسؤولية عن التدهور السريع للعلاقات الثنائية بين روسيا وبلغاريا يقع على عاتق الجانب البلغاري.

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