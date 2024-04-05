جيش الاحتلال: إقالة قائدة كتيبة الدعم النارى ورئيس أركانها على خلفية مقتل موظفى الإغاثة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أنه ستتم إقالة قائدة كتيبة الدعم الناري ورئيس أركان الكتيبة برتبة كولونيل، وذلك على خلفية حادث مقتل موظفي الإغاثة.

كما أعلن جيش الاحتلال عن أن التحقيق في مقتل موظفي الإغاثة خلص إلى حدوث خطأ في تحديد الهوية وأخطاء في اتخاذ القرار وهو ما يخالف الإجراءات القياسية للعمليات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه سيتم توبيخ ضباط كبار من بينهم قائد القيادة الجنوبية.