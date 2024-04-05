3 شهداء و6 جرحى فى غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا وسط غزة

أعلنت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، عن سقوط 3 شهداء و6 جرحى في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وكان قد وصل مصابون إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد قصف منزل في شمال مخيم النصيرات.

وفي سياق آخر، أعلن جيش الاحتلال عن أن التحقيق في مقتل موظفي الإغاثة خلص إلى حدوث خطأ في تحديد الهوية وأخطاء في اتخاذ القرار وهجوم يخالف الإجراءات القياسية للعمليات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أعلن عن أنه سيتم توبيخ ضباط كبار من بينهم قائد القيادة الجنوبية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن قائدًا افترض خطأ أم مسلحين من حماس كانوا في مركبات المطبخ المركزي العالمي التي استهدفتها الغارة الجوية، مؤكدًا أنه ستتم إقالة قائدة كتيبة الدعم الناري ورئيس أركان الكتيبة برتبة كولونيل، وذلك على خلفية حادث مقتل موظفي الإغاثة.