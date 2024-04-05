الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

3 شهداء و6 جرحى فى غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا وسط غزة

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية

أعلنت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، عن سقوط 3 شهداء و6 جرحى في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وكان قد وصل مصابون إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد قصف منزل في شمال مخيم النصيرات.

وفي سياق آخر، أعلن جيش الاحتلال عن أن التحقيق في مقتل موظفي الإغاثة خلص إلى حدوث خطأ في تحديد الهوية وأخطاء في اتخاذ القرار وهجوم يخالف الإجراءات القياسية للعمليات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أعلن عن أنه سيتم توبيخ ضباط كبار من بينهم قائد القيادة الجنوبية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن قائدًا افترض خطأ أم مسلحين من حماس كانوا في مركبات المطبخ المركزي العالمي التي استهدفتها الغارة الجوية، مؤكدًا أنه ستتم إقالة قائدة كتيبة الدعم الناري ورئيس أركان الكتيبة برتبة كولونيل، وذلك على خلفية حادث مقتل موظفي الإغاثة.

مخيم النصيرات غزة طاع غزة دير البلح مستشفى شهداء الأقصى

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": إطلاق صاروخ موجه من لبنان تجاه مستوطنة زرعيت الحدودية

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

جريمة الهرم.. موت غامض وسرقة مريبة

مقتل فرد أمن فى مشاجرة مع عامل وطالب بالمطرية

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

وزير المالية: الأولويات الرئاسية فى "الجمهورية الجديدة" ستُغير وجه مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «١- ٢»

ماجد حبته

جائزة بطل السلام

صور

تخفيضات وإقبال على السلع وكعك العيد

أجواء رمضان بحارة درويش

ليالى رمضان فى المعز

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت: نتنياهو يواصل الحرب فى غزة لإنقاذ نفسه

اليوم 182 للعدوان.. إسرائيل تواصل جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة قصفًا وتجويعًا

البيت الأبيض يدافع عن نقل 2000 قنبلة إلى إسرائيل