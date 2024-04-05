ألمانيا: إسرائيل لم يعد لديها عذر لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

أكدت ألمانيا، أن إسرائيل لم يعد لديها عذر لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

يأتي هذا، فيما قال مندوب اليابان بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال مناقشة المجلس مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، إن عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة كبير، ويجب بذل جهودًا مضنية لحمايتهم، وذلك خلال الجلسة التي نقلت وقائعها قناة القاهرة الإخبارية.

يجب محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني

فيما قال مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال مناقشة المجلس مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، يجب محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.