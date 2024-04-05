اعتقال 200 طفل واقتحام للمخيمات.. أبرز انتهاكات الاحتلال فى الضفة الغربية
كشفت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، أبرز انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية، مؤكدة أنه كان هناك حملة اعتقالات في محافظة طولكرم.
وأضافت خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية": "استشهاد فلسطيني واعتقال آخرين جراء اقتحام جيش الاحتلال مخيم نور شمس بالضفة الغربية".
ارتفاع شهداء الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى 459 شهيدًا
وتابعت: "الشاب الشهيد هو فقط شاهد الاقتحام من سطح منزله، ليرتقي شهيدا، ويصل عدد إجمالي شهداء الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى 459 شهيدا، منهم برصاص جنود الاحتلال لاقتحامهم المخيمات أو برصاص المستوطنين".
وواصلت: "هناك اقتحامات متتالية لبلدة جنين، وكان هناك إصابتان"، مشيرة إلى أن هناك 200 طفل فلسطيني تم اعتقالهم لنشر منشورات تساند غزة والمقاومة.