اشتباكات بالرصاص الحى والعبوات المتفجرة بين الاحتلال وفلسطينيين فى الضفة الغربية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بوقوع اشتباكات بالرصاص الحي والعبوات المتفجرة بين الاحتلال وفلسطينيين بمخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية، وذلك بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" قد أفادت في نبأ عاجل، أن قوات الاحتلال تطلق الغاز المسيل للدموع على المصلين في المسجد الأقصى وتعتقل عددا من الفلسطينيين.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها في الضفة الغربية

وكانت قد تحدثت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، أمس الخميس، عن تواصل انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بالتزامن مع العدوان على غزة، بجانب اقتحام بلدة يعبد جنوب جنين ومحاصرة المنازل وإطلاق الرصاص الحي.

وقالت السلامين، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 40 فلسطينيًا من محافظات الضفة الغربية خلال 24 ساعة، مضيفة أنه سقط شهيد في الضفة ليصل العدد إلى 480 شهيدًا أو أكثر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد في ساعات متأخرة من ليلة الأربعاء، وكانت سببًا في خراب وفساد بيوت المواطنين، وكانت هناك محاصرة في منزل الشهيد المشتبك معهم لعدة ساعات، ولكنه ارتقى شهيدًا صباح أمس.