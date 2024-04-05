الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

اشتباكات بالرصاص الحى والعبوات المتفجرة بين الاحتلال وفلسطينيين فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بوقوع اشتباكات بالرصاص الحي والعبوات المتفجرة بين الاحتلال وفلسطينيين بمخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية، وذلك بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" قد أفادت في نبأ عاجل، أن قوات الاحتلال تطلق الغاز المسيل للدموع على المصلين في المسجد الأقصى وتعتقل عددا من الفلسطينيين.

 

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها في الضفة الغربية

وكانت قد تحدثت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، أمس الخميس، عن تواصل انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بالتزامن مع العدوان على غزة، بجانب اقتحام بلدة يعبد جنوب جنين ومحاصرة المنازل وإطلاق الرصاص الحي.

وقالت السلامين، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 40 فلسطينيًا من محافظات الضفة الغربية خلال 24 ساعة، مضيفة أنه سقط شهيد في الضفة ليصل العدد إلى 480 شهيدًا أو أكثر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد في ساعات متأخرة من ليلة الأربعاء، وكانت سببًا في خراب وفساد بيوت المواطنين، وكانت هناك محاصرة في منزل الشهيد المشتبك معهم لعدة ساعات، ولكنه ارتقى شهيدًا صباح أمس.

الاحتلال مخيم نور شمس طولكرم الضفة الغربية غزة

مواد متعلقة

الجيش الأمريكى يُسقط أكثر من 50 ألف وجبة طعام على شمال غزة

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

إغلاق 28 سفارة وقنصلية إسرائيلية خشية انتقام إيرانى

قوات الاحتلال تطلق الغاز المسيل للدموع على المصلين والمرابطين بالمسجد الأقصى

عاجل.. الزمالك يتمسك باللعب فى استاد القاهرة.. وتركى آل الشيخ يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «١- ٢»

ماجد حبته

جائزة بطل السلام

بيجاد سلامة

صهبان.. حسن سبانخ القرن الحادى عشر

مدحت بشاى

الولاية الثالثة.. واستكمال المشروع الثقافى

وائل لطفي

وسط البلد الجديدة

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

صور

تخفيضات واقبال علي السلع وكعك العيد

أجواء رمضان بحارة درويش

ليالي رمضان فى المعز

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يدافع عن نقل 2000 قنبلة إلى إسرائيل

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى