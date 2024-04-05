الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منظمة المطبخ العالمى تطالب بتحقيق مستقل فى مقتل عمالها بقطاع غزة

منظمة المطبخ العالمي
منظمة المطبخ العالمي

طالبت منظمة المطبخ العالمي بتحقيق مستقل في مقتل عمال الإغاثة التابعين لها في غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما طالبت بولندا، إسرائيل بإجراء تحقيق جنائي في مقتل عمال الإغاثة التابعين لمنظمة المطبخ المركزي العالمي بغزة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أن التحقيق في مقتل موظفي الإغاثة خلص إلى حدوث خطأ في تحديد الهوية وأخطاء في اتخاذ القرار وهجوم يخالف الإجراءات القياسية للعمليات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أعلن أنه سيتم توبيخ ضباط كبار من بينهم قائد القيادة الجنوبية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن قائدًا افترض خطأ أنهم مسلحون من "حماس" كانوا في مركبات المطبخ المركزي العالمي التي استهدفتها الغارة الجوية.

منظمة المطبخ العالمي عمال الإغاثة مقتل عمال الإغاثة غزة القاهرة الإخبارية

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