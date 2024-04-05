"نسمع أصوات القذائف".. صورة حية لمشهد الحرب من رفح الفلسطينية

كشف بشير جبر، تطورات الأوضاع في مدينة خان يونس، خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدًا أن جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية في منطقة السطر الغربي بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "إسرائيل قصفت مجموعة من الأفراد في المنطقة الشرقية في خان يونس، ونقلوا إلى المستشفى الأوروبي".

وأضاف: "لازالت المنطقة الوسطى في خان يونس تشهد نسفًا لعددٍ كبير من المنازل، حيث تقوم إسرائيل بتفخيخها وتحويلها لركام، ونسمع أصوت الانفجارات من هنا من رفح".

وواصل: "أما المنطقة الغربية لخان يونس فإنها تشهد توغلًا كبيرًا للقوات الإسرائيلية، وبشكل عام تشهد مدينة خان يونس حالة كبيرة من العدوان الإسرائيلي والذي لم يتوقف طيلة الـ24 ساعة الماضية".

وعن الخيارات الطبية المتاحة أمام المصابين، أكد أنها تتمثل في المستشفيات الموجودة في رفح، وهي التي باتت تقدم الخدمة للجرحى والمصابين وهي بالأساس لا تتمتع بالقدرة الخدمية ولا تستطيع تقديمها على وجهٍ لائق.