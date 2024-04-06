السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسى والشعوب الإسلامية باحتفالية ليلة القدر

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

هنَّأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشعب مصر والشعوب العربية الإسلامية كافة، بليلة القدر.

وقال شيخ الأزهر، في كلمته اليوم خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، بمركز المنارة، بحضور الرئيس السيسي: "ليلة القدر هي الليلة التي بدأ فيها نزول القرآن الكريم على قلب سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، نورًا يهدي به من يشاء من عباده، ويخرجهم به من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراطٍ مستقيم".

وأضاف: "وصف الله، سبحانه وتعالى، القرآن الكريم بأنه القرآن المُبين والحكيم، وأنه الحق وهدى ورحمة وأنه لا ريب فيه، وأنه الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، أنزله الله بالحق والميزان ليحكم بين الناس، إلى صفاتٍ أخرى من صفات الجلال والكمال، قدمت هذا الكتاب الكريم إلى الناس وأغرتهم بتلاوته وتدبر معانيه، وكيف لا والمتكلم هو الله سبحانه وتعالى وما أصدق من الله حديثًا، ومبلغه هو أفصح الناس وأبلغهم وأعلمهم بمرامي كلامه وأسرار فصاحته وبيانه".

احتفالية "الأوقاف" بليلة القدر

ويشهد الرئيس السيسي، اليوم السبت، بمركز المنارة، احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.

ويحضر الاحتفالية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وعددٌ من الوزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسي أوائل المسابقة العالمية الـ30 للقرآن الكريم من داخل مصر وخارجها، والتي عقدتها وزارة الأوقاف للمرة الأولى بدار مصر للقرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة، أغسطس الماضي.

شيخ الأزهر الرئيس السيسي احتفالية ليلة القدر أحمد الطيب ليلة القدر

مواد متعلقة

وزير الأوقاف للرئيس السيسى: لك أن تفخر بما صنعت وما قدمت

بصوت أيمن عقل.. بدء احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر

منظمة المطبخ العالمى تطالب بتحقيق مستقل فى مقتل عمالها بقطاع غزة

اعتقال 200 طفل واقتحام للمخيمات.. أبرز انتهاكات الاحتلال فى الضفة الغربية

مجلس الأمن القومى الأمريكى يطالب إسرائيل بالالتزام بفتح ميناء أشدود ومعبر إيريز

"نسمع أصوات القذائف".. صورة حية لمشهد الحرب من رفح الفلسطينية

"المطبخ المركزى العالمى": إسرائيل فشلت فى تبرير إطلاق النار على قافلتنا بغزة

المساعدات المصرية لغزة لا تتوقف.. تطورات المشهد من أمام معبر رفح

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

وزير العدل ينعى الدكتور أحمد فتحى سرور

عاجل| ماذا ينتظر محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد فى الدورى الإنجليزى غدًا؟

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 27 رمضان 2024

أهداه الطيب إلى الرئيس السيسى.. ماذا فى الإصدار الثانى لمجلة الأزهر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

صور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

حكايات رمضانية من حارة درويش

رمضان في المعز.. تجربة لا تنسى

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة كبرى لإسرائيل فى غزة.. فشل تحقيق الأهداف وغضب متزايد للحلفاء

اليوم الـ183 للعدوان على غزة.. الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية