السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

على جمعة يكشف حكم صلاة الجماعة خلف الإمام من خلال شاشة التليفزيون

علي جمعة
علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، على سؤال أحد المشاركين خلال حلقة اليوم: "هل الصلاة الجماعة خلف الإمام من خلال شاشة التليفزيون تجوز؟".

وقال الدكتور علي جمعة، خلال حلقة اليوم من برنامج "نور الدين" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إنه من شروط صلاة الجماعة التواصل ويجوز عندما يكون في المسجد وإنما المسجد كبير ويصلي من خلال شاشة داخل المسجد، كما يحدث في الحرم. 

وأوضح "جمعة" أن الشافعية يشترطون أن المسافة التي بين المصلى وبين آخر الصفوف التي تراها، وإنما من الراديو والتليفزيون لا يحقق شرط الاتصال بسبب اختلاف المحافظات والمسافات فلا يجوز. 

فكرة برنامج “نور الدين”

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» المقرر إذاعته عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024، مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إنه يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.

الدكتور على جمعة المشاركين التلفزيون داخل المسجد برنامج نور الدين

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