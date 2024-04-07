أسامة الأزهري: الإنسان مؤتمن على الناس جميعا (فيديو)

تحدث الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، عن الأمانة، قائلًا: "إن الإنسان مؤتمن على الناس جميعا لكن الأمانة الأولى والأقرب لمن جعلهم الله في دائرة رعايته، والحديث في صحيح مسلم أنه يقول (كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو، إذ جاءه قهرمان له، فقال أعطيت الرقيق قوتهم، فقال له لا.. فيفزع سيدنا عبد الله بن عمرو ويقول له انطلق اعطهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ).

وعرض الدكتور أسامة الأزهري، خلال حلقة اليوم من برنامج "ومن الحب حياة" الذي يقدمه على قناة dmc، مقطع فيديو يتضمن مشاهد لقطة تؤنب وتعاتب صغيرها بسبب قلقها عليه بعد غيابه عنها، وعلق الأزهري: "هذه القطة مؤتمنة على ابنها لذلك عاتبته بركله بقدمها".

برنامج "ومن الحب حياة"

كما عرض فيديو: "لديك يبسط جناحه على دجاجة بجواره أثناء نزول المطر، وعلق على المشهد قائلا: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول.. هذا ليس إنسان يعقل بل كائن أعجم لكن أدرك أنه مؤتمن على من يعول، وأنه يكون آثم إذا ضيع من يعول".