السبت 06 أبريل 2024
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توك شو

الأزهري متأثرا بعد مشاهدة مقطع فيديو: للكلب غيبة فاجتنبوها

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

تحدث الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، عن الأمومة، قائلا: "الأم تحمي وتجبر وتربي وتقلق وتهب وتعطي وتجود وتتحنن وفياضة بالمعاني".

واستعرض خلال برنامجه "ومن الحب حياه"، المذاع على قناة "دي إم سي"، مقطع فيديو يعزز معاني الأمومة، مؤكدا أنه يحفر في قلبه، ويؤثر في نفسه، لدرجة أنه خصص حلقة ثانية عن الأمومة من أجل عرض ذلك المقطع.

وجاء في مقطع الفيديو، أن صاحب منزل يربي "كلبة وابنها الصغير"، الذي قطع سلك التلفاز حينما كان يلهو، فغضب صاحب المنزل، الذي راح يلوح بيده في وجه الكلب الصغير، لتدافع عنه أمه وتحجب رؤية ابنها بقدمها وتبعده عنه لتحميه من تلك الطاقة السلبية واطاقة الغضب.

وعلق الأزهري متأثرا: “هذا الفيديو أسرني وملك قلبي، ولا أكل من مشاهدته، وأتذكر قيم أهل الله في التعامل بهذه المواقف مثل الإمام تاج الدين السبكي يقول أنا جالس في باب البيت والوالد الشيخ تقي الدين السبكي يجلس في الداخل، فدخل كلب يتسلل إلى باب الدار فصحت فيه اخرج أيها الكلب، فإذا الوالد الإمام يصيح بي من الداخل ويقول لي لقد اغتبته، فسأله الولد هل للكلب غيبة، فقاله له والده لكنك لم تقصد ذكر اسمه من باب العلم به، بل قصدت ذمه وتنقيصه، وهذه الطاقة السلبية تجعلك اغتبت هذا الكائن وإن كان كلبا”.

وتابع: "الحب هو الذي يصنع الحياة، وهو الذي أوقد معنى الأمومة، شموس معاني الأمومة  أوقدت بالحب، المادة المكونة لمعنى الأمومة هي مادة الحب".

أسامة الأزهري الأمومة ومن الحب حياة معاني الأمومة غيبة الكلب

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