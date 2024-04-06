السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الأزهري: كتب الله قانون الرحمة والحب الساري بين أجناس الوجود

الشيخ أسامة الأزهري
الشيخ أسامة الأزهري

تحدث الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، عن الأمومة، لعظم قدره ولجلال وقعه على القلوب، ولأنه أعظم معاني البر والحنان  والإكرام في الكون.

وأضاف خلال برنامجه "ومن الحب حياة"، المذاع على قناة "دي إم سي": "جعل الله تعالى قائما على إكرام وتقديس وتقدير معنى الأمومة وفي كل أجناس الوجود".

واستعرض الأزهري مقطع فيديو عن معنى "الأمومة"، ليس بين البشر بل في كافة أجناس الوجود، والذي جاء فيه أن أنثى ثعلب ظلت تصرخ بصوتها حتى يأتي صاحب الأرض التي كان يقف عليها، لينقذ وليدها الذي تعثرت قدماه في شبكة من الأسلاك، وبالفعل أنقذه الرجل، ليكون رد فعل الأم "الثعلب" أن تنظف حديثة الرجل وتجعلها نظيفة، وأصبحت هي وأولادها يأتون يوميا للرجل لإطعامها.

وعلق الأزهري على الفيدو قائلا: “عدة معاني وقيم نستسقيها من الفيديو، أولها رحمة الرجل بأنثى الثعلب وتلبيته لندائها، وحينما أنقذه اطمأن الرجل على صغير أنثى الثعلب ليطمأن من عدم وجود كسور في جسده، إضافة إلى إنشاء علاقة الصداقة بعدها بين الرجل وأنثى الثعلب”.

وتابع: “هكذا كتب الله قانون الرحمة والحب الساري على كافة أجنسا الوجود، في عالم الأسماك والحيوان والطيور”، لافتا إلى أن البشر هو الأولى بهم أن يتحلون بتلك الصفات وأن نقوم به.

أسامة الأزهري الحب قانون الحب قانون الرحمة ومن الحب حياة

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

بعد إخلاء سبيله.. القصة الكاملة لقضية إمبراطور الذهب في الجمالية

على جمعة يفجّر مفاجأة حول الحج أو العمرة بـ"الإنابة"

"كواها بالنار".. أب يعذب طفلته انتقاما من زوجته في الجيزة

سعر الذهب اليوم 27 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

صور

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

حكايات رمضانية من حارة درويش

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة كبرى لإسرائيل فى غزة.. فشل تحقيق الأهداف وغضب متزايد للحلفاء

اليوم الـ183 للعدوان على غزة.. الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية