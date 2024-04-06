الأزهري: كتب الله قانون الرحمة والحب الساري بين أجناس الوجود

تحدث الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، عن الأمومة، لعظم قدره ولجلال وقعه على القلوب، ولأنه أعظم معاني البر والحنان والإكرام في الكون.

وأضاف خلال برنامجه "ومن الحب حياة"، المذاع على قناة "دي إم سي": "جعل الله تعالى قائما على إكرام وتقديس وتقدير معنى الأمومة وفي كل أجناس الوجود".

واستعرض الأزهري مقطع فيديو عن معنى "الأمومة"، ليس بين البشر بل في كافة أجناس الوجود، والذي جاء فيه أن أنثى ثعلب ظلت تصرخ بصوتها حتى يأتي صاحب الأرض التي كان يقف عليها، لينقذ وليدها الذي تعثرت قدماه في شبكة من الأسلاك، وبالفعل أنقذه الرجل، ليكون رد فعل الأم "الثعلب" أن تنظف حديثة الرجل وتجعلها نظيفة، وأصبحت هي وأولادها يأتون يوميا للرجل لإطعامها.

وعلق الأزهري على الفيدو قائلا: “عدة معاني وقيم نستسقيها من الفيديو، أولها رحمة الرجل بأنثى الثعلب وتلبيته لندائها، وحينما أنقذه اطمأن الرجل على صغير أنثى الثعلب ليطمأن من عدم وجود كسور في جسده، إضافة إلى إنشاء علاقة الصداقة بعدها بين الرجل وأنثى الثعلب”.

وتابع: “هكذا كتب الله قانون الرحمة والحب الساري على كافة أجنسا الوجود، في عالم الأسماك والحيوان والطيور”، لافتا إلى أن البشر هو الأولى بهم أن يتحلون بتلك الصفات وأن نقوم به.