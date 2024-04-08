مصر السند لفلسطين.. زيادة شاحنات المساعدات الإنسانية لأكثر من 300 يوميًا

أعلنت مصر، أمس، عن رفع عدد شاحنات المساعدات لقطاع غزة إلى أكثر من 300 يوميًا.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان إن مصر قررت، حسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية ومستلزمات الإعاشة للفلسطينيين في غزة بدءًا من 7 أبريل إلى 300 شاحنة يوميًا على الأقل، تدخل القطاع من الجانب المصري عن طريق معبر رفح.

جهود مصر ومساعداتها الإنسانية لأهالي غزة

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز" جهود مصر ومساعداتها الإنسانية للمساندة الشعب الفلسطيني:

- بلغ عدد شاحنات المساعدات خلال شهر رمضان 322 شاحنة مختلفة الشحنات الإنسانية والإغاثية.

- بلغ عدد الشاحنات التي دخلت القطاع من معبر رفح منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، أكثر من 19 ألف شاحنة.

- حملت الشاحنات 123453 طنًا من المواد الغذائية، و26692 طنًا من المياه، و44103 مواد إغاثية أخرى، و2023 طنًا من الخيام والمشمعات، و123 سيارة إسعاف مجهزة.