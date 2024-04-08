الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ممثل نيكاراجوا لـ"العدل الدولية": ألمانيا مسئولة عن الإبادة الجماعية من إسرائيل ضد الفلسطينيين

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال ممثل دولة نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية إن أدلة انتهاك القانون الدولي الإنساني الخاصة بالإبادة الجماعية في فلسطين واضحة.

الشعب الفلسطينى يتعرض لأبشع أنواع الجرائم من جانب إسرائيل

وتابع، خلال جلسة استماع لمحكمة العدل الدولية للنظر في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل، أذاعتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين: إننا نطالب ألمانيا بوقف كافة أشكال الدعم لإسرائيل بسبب ممارساتها ضد الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع أنواع الجرائم من جانب إسرائيل.

وأضاف ممثل نيكاراجوا: إن الواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه على الشعب الفلسطيني يجب ألا يستمر، مشيرًا إلى أن ألمانيا مسئولة عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

إسرائيل الشعب الفلسطيني الإبادة الجماعية في فلسطين فلسطين القانون الدولي الإنساني

مواد متعلقة

بث مباشر.. جلسة استماع بـ"العدل الدولية" ضد ألمانيا لدعمها إسرائيل

الأمم المتحدة واليونيفيل: تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق فى لبنان تسبب بفقد عشرات المدنيين

كندا: وقف إطلاق نار دائم بين إسرائيل وحماس ضرورى

الوفدان الأمريكى والإسرائيلى يغادران مصر خلال ساعات

وفدا قطر وحماس يغادران القاهرة والعودة خلال يومين للتوافق على بنود الاتفاق النهائى

480 شهيدًا.. "القاهرة الإخبارية" تكشف آخر التطورات فى الضفة الغربية

القاهرة الإخبارية: القصف المدفعى على غزة لا يتوقف وانفجارات عنيفة فى خان يونس

"لم يتراجع أو يهتز".. موقف ثابت لمصر فى دعمها الشامل وغير المحدود لغزة

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

أول تعليق من ياسمين عبدالعزيز على تصريحات "الحب الحقيقى" لـ أحمد العوضى

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل|ثمار قرارات 6 مارس.. 20% تراجعًا فى أسعار الدواجن والأعلاف 10%

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

سيناريوهات تأهل مودرن فيوتشر أمام الزمالك لنصف نهائى الكونفيدرالية الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس