وفدا قطر وحماس يغادران القاهرة والعودة خلال يومين للتوافق على بنود الاتفاق النهائى

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية نبأ عاجلا، يفيد بمغادرة وفد قطر وحماس والعودة للقاهرة خلال يومين للتوافق على بنود الاتفاق النهائي، وفقًا لتصريحات مصدر مصري رفيع المستوى.

وتحتضن القاهرة جولة مفاوضات جديدة لوقف الحرب فى قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلية، لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين، بمشاركة دولية، وتواصل مصر جهودها الدبلوماسية والإنسانية لوقف آلة الحرب الإسرائيلية على غزة، وإدخال مزيد من المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين فى القطاع.