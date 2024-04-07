الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لميس جابر تستكمل الحديث عن شجرة الدر وانقلاب أيبك عليها

لميس جابر
لميس جابر

استكملت الدكتورة لميس جابر، الحديث عن شجرة الدر، وذلك ضمن أحداث الجزاء الرابع، قائلة: إن أيبك انقلب على شجرة الدر بعد أن أحكم قبضته على الحكم في البلاد، وتخلص من كل منافسيه في الداخل، وكل المشاكسين من الأيوبيين في الخارج.

اتخاذ خطوات من أجل الزواج من ابنة بدر الدين لؤلؤ

وأضافت جابر، خلال برنامجها "مكسرات لميس" على الراديو 9090، أنه بعد كل هذا، تمرس أيبك في إدارة شؤون البلاد، وبدأ في اتخاذ خطوات من أجل الزواج من ابنة بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل أو والي الموصل كما أطلق عليه.

وتابعت: غضبت شجرة الدر من كل خطوات أيبك، وأسرعت في عملية التخلص منه فأرسلت إليه تسترضيه وتطلب عطفه، واستجاب لدعوتها وانخدع بما قالت، حتى لقى حتفه في القلعة عام 1257.

مكسرات لميس برنامج مكسرات لميس شجرة الدر أيبك شجرة الدر تتخلص من أيبك الدكتورة لميس جابر

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