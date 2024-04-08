الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أمين سر "فتح" بهولندا: ألمانيا انتهكت واجباتها القانونية والدولية بحق الشعب الفلسطينى

الشعب الفلسطيني
الشعب الفلسطيني

قال زيد تيم، أمين سر حركة فتح بهولندا، إن ألمانيا انتهكت واجباتها القانونية والدولية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف تيم، خلال تصريحاته عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الشركات الألمانية ضاعفت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل خلال الفترة الماضية.

 

يجب محاسبة ألمانيا على تسهيل جرائم الإبادة الإسرائيلية

وأوضح أمين سر حركة فتح بهولندا، أن الاحتلال يستخدم الأسلحة الألمانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في انتهاك واضح للقانون الدولي، مشددًا على أنه يجب محاسبة ألمانيا على تسهيل جرائم الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

المانيا الشعب الفلسطيني ألمانيا انتهكت واجباتها القانونية والدولية أمين سر حركة فتح بهولندا حركة فتح بهولندا زيد تيم

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