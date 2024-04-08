أمين سر "فتح" بهولندا: ألمانيا انتهكت واجباتها القانونية والدولية بحق الشعب الفلسطينى

قال زيد تيم، أمين سر حركة فتح بهولندا، إن ألمانيا انتهكت واجباتها القانونية والدولية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف تيم، خلال تصريحاته عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الشركات الألمانية ضاعفت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل خلال الفترة الماضية.

يجب محاسبة ألمانيا على تسهيل جرائم الإبادة الإسرائيلية

وأوضح أمين سر حركة فتح بهولندا، أن الاحتلال يستخدم الأسلحة الألمانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في انتهاك واضح للقانون الدولي، مشددًا على أنه يجب محاسبة ألمانيا على تسهيل جرائم الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.