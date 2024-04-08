نيكاراجوا: ألمانيا علقت تمويل الأونروا بحوالى 450 مليون دولار دون مراعاة للحرب بغزة

قال الفريق القانوني لنيكاراجوا، إن ألمانيا تحاول إقناعنا بأن أسلحتها لا تستخدم في الإبادة الجماعية بقطاع غزة.

ألمانيا فشلت في الوفاء بالتزاماتها بمنع ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب في غزة

وطالب خلال جلسة استماع لمحكمة العدل الدولية للنظر في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل، أذاعتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، محكمة العدل الدولية بوقف الدعم العسكري لإسرائيل وعدم الاكتفاء بالتصريحات، لافتًا إلى أن ألمانيا فشلت في الوفاء بالتزاماتها بمنع ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب في غزة، كما أنها تسهل الانتهاكات الإسرائيلية بدلًا من زيادة المساعدات الإنسانية للسكان بغزة.

وقال الفريق القانوني لنيكاراجوا، إن ألمانيا علقت تمويل الأونروا ما حرمها من 450 مليون دولار دون مراعاة للحرب في غزة.

600 موظف حكومي بألمانيا دعوا لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة لارتكابها جرائم في غزة

وأوضح، أن هناك 600 موظف حكومي بألمانيا دعوا لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة لارتكابها جرائم في غزة، مما يجعلها مسئولة عن انتهاك القوانين الدولية وواجباتها الدولية المرتبطة بالوضع في غزة.