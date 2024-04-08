الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ممثل نيكاراجوا: نطالب محكمة العدل الدولية بأمر ألمانيا بوقف دعمها لإسرائيل

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال ممثل نيكاراجوا، إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بذريعة الدفاع عن النفس.

وطالب خلال جلسة استماع لمحكمة العدل الدولية للنظر في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل، أذاعتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، محكمة العدل الدولية بأن تأمر ألمانيا بوقف دعمها لإسرائيل.

وفي وقت سابق أكد ممثل دولة نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية، أن أدلة انتهاك القانون الدولي الإنساني الخاصة بالإبادة الجماعية في فلسطين واضحة.

الشعب الفلسطينى يتعرض لأبشع أنواع الجرائم من جانب إسرائيل

وتابع، خلال جلسة استماع لمحكمة العدل الدولية للنظر في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل، أننا نطالب ألمانيا بوقف كل أشكال الدعم لإسرائيل بسبب ممارساتها ضد الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع أنواع الجرائم من جانب إسرائيل.

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