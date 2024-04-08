أستراليا: تفسير إسرائيل لمقتل موظفى "المطبخ المركزى العالمى" غير مُرض

قال رئيس وزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، إن تفسير إسرائيل لمقتل موظفي منظمة "المطبخ المركزي العالمي" غير مرض، وفقًا لما أوردته فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

الجيش الإسرائيلى فشل فى تبرير إطلاق النار على قافلة "المطبخ المركزى العالمى"

وفي وقت سابق أوضحت منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، أن الجيش الإسرائيلي فشل في تبرير إطلاق النار على قافلتنا بقطاع غزة، وعلى الجيش الإسرائيلي اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المسئولين عن قتل عمال الإغاثة في غزة.

وكانت المنظمة قد طالبت بتحقيق مستقل في مقتل عمال الإغاثة التابعين لها في غزة.

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، التحقيق في مقتل موظفي الإغاثة خلص إلى حدوث خطأ في تحديد الهوية وأخطاء في اتخاذ القرار وهجوم يخالف الإجراءات القياسية للعمليات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.