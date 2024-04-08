الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستراليا: تفسير إسرائيل لمقتل موظفى "المطبخ المركزى العالمى" غير مُرض

أنتوني ألبانيز
أنتوني ألبانيز

قال رئيس وزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، إن تفسير إسرائيل لمقتل موظفي منظمة "المطبخ المركزي العالمي" غير مرض، وفقًا لما أوردته فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

الجيش الإسرائيلى فشل فى تبرير إطلاق النار على قافلة "المطبخ المركزى العالمى"

وفي وقت سابق أوضحت منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، أن الجيش الإسرائيلي فشل في تبرير إطلاق النار على قافلتنا بقطاع غزة، وعلى الجيش الإسرائيلي اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المسئولين عن قتل عمال الإغاثة في غزة.

وكانت المنظمة قد طالبت بتحقيق مستقل في مقتل عمال الإغاثة التابعين لها في غزة.

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، التحقيق في مقتل موظفي الإغاثة خلص إلى حدوث خطأ في تحديد الهوية وأخطاء في اتخاذ القرار وهجوم يخالف الإجراءات القياسية للعمليات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

الإحتلال الإسرائيلي موظفي الإغاثة المطبخ المركزي العالمي مقتل موظفي المطبخ المركزي العالمي أستراليا إسرائيل

مواد متعلقة

الأمم المتحدة واليونيفيل: تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق فى لبنان تسبب بفقد عشرات المدنيين

كندا: وقف إطلاق نار دائم بين إسرائيل وحماس ضرورى

الوفدان الأمريكى والإسرائيلى يغادران مصر خلال ساعات

وفدا قطر وحماس يغادران القاهرة والعودة خلال يومين للتوافق على بنود الاتفاق النهائى

480 شهيدًا.. "القاهرة الإخبارية" تكشف آخر التطورات فى الضفة الغربية

القاهرة الإخبارية: القصف المدفعى على غزة لا يتوقف وانفجارات عنيفة فى خان يونس

"لم يتراجع أو يهتز".. موقف ثابت لمصر فى دعمها الشامل وغير المحدود لغزة

هيئة الأمم المتحدة للمرأة: النساء فى غزة يعانين نقصًا حادًا بالغذاء والإمدادات الطبية

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

أول تعليق من ياسمين عبدالعزيز على تصريحات "الحب الحقيقى" لـ أحمد العوضى

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

عاجل|ثمار قرارات 6 مارس.. 20% تراجعًا فى أسعار الدواجن والأعلاف 10%

سيناريوهات تأهل مودرن فيوتشر أمام الزمالك لنصف نهائى الكونفيدرالية الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس