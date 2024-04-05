عاجل| "المطبخ المركزى العالمى" يفضح الاحتلال: " نتائج التحقيقات كاذبة"

رفض المطبخ المركزي العالمي نتائج التحقيق الإسرائيلي، الذي قاده جنرال سابق في سلسلة منسقة من الغارات الإسرائيلية بطائرات بدون طيار على مركبات المنظمة الخيرية في غزة هذا الأسبوع، وأسفرت عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة، ووصفها بأنها تفتقر المصداقية.

وبينما ألقى الجيش الإسرائيلي باللوم على سلسلة من "الأخطاء الجسيمة" التي ارتكبها الضباط في الهجوم المميت، الذي أسفر عن مقتل ثلاثة بريطانيين وثلاثة مواطنين أجانب آخرين وزميل فلسطيني أثناء توصيل الطعام، جددت WCK دعواتها لإجراء تحقيق كامل ومستقل.

وحدد التحقيق الإسرائيلي الذي اكتمل على عجل، والذي أدى إلى إقالة ضابطين من الرتب المتوسطة وتوبيخ جنرال، قائمة بإخفاقات القوات الإسرائيلية في حادثة عززت الانتقادات العالمية لسلوك إسرائيل في حرب قتل فيها 33 ألف فلسطيني. في ستة أشهر.

لا يستطيع الجيش الاسرائيلي التحقيق بشكل موثوق



وقال مؤسس WCK، خوسيه أندريس: "لا يستطيع الجيش الإسرائيلي التحقيق بشكل موثوق في فشله في غزة. ولا يكفي مجرد محاولة تجنب المزيد من الوفيات الإنسانية، والتي اقتربت الآن ممَّا يقرب من 200 شخص. يحتاج جميع المدنيين إلى الحماية، كما يحتاج جميع الأبرياء في غزة إلى الغذاء والسلامة، ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن".

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية، إيرين جور: "إن اعتذارهم عن القتل الفظيع لزملائنا يمثل عزاءً باردًا. إنها عزاء بارد لعائلات الضحايا وعائلة WCK العالمية. ويتعين على إسرائيل أن تتخذ خطوات ملموسة لضمان سلامة العاملين في مجال المساعدات الإنسانية. عملياتنا لا تزال معلقة".

وردد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تصريحات WCK، الذي قال إن إصلاح أوجه القصور في الإجراءات العسكرية الإسرائيلية يتطلب "تحقيقات مستقلة" وتغييرات ذات معنى وقابلة للقياس على الأرض.

وفي إشارة إلى مقتل 196 من العاملين في المجال الإنساني خلال الحملة الإسرائيلية، قال جوتيريش: "نريد أن نعرف السبب".

ولم ينجح الإعلان عن العقوبات والاعتذار في تهدئة الغضب الدولي بشأن مقتل عمال المطبخ المركزي العالمي، أو طمأنة مجموعات الإغاثة الدولية بأنه من الآمن استئناف العمليات في غزة، حيث يعيش ما يقرب من ثلث السكان على حافة المجاعة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تراجع النتائج وستنظر بعناية شديدة في الإجراءات الملموسة التي تتخذها إسرائيل؛ للحد من الأضرار التي لحقت بالمدنيين.

"من المهم جدًا أن تتحمل إسرائيل المسئولية الكاملة عن هذا الحادث. ومن المهم أيضًا أن يبدو أنها تتخذ خطوات لمحاسبة المسئولين". "والأمر الأكثر أهمية هو أنه يتم اتخاذ خطوات للمضي قدمًا لضمان عدم حدوث شيء مثل هذا مرة أخرى أبدًا".

وألقت لجنة التحقيق العسكرية الإسرائيلية باللوم على سلسلة من "الأخطاء الجسيمة"، التي ارتكبها أفراد عسكريون، بما في ذلك الافتقار إلى التنسيق والخطأ في تحديد الهوية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه أقال رئيس أركان لواء برتبة عقيد وضابط دعم ناري برتبة رائد، وأصدر توبيخًا رسميًا لكبار الضباط، بما في ذلك الجنرال على رأس القيادة الجنوبية.

فشل التحقيق الذي تم الانتهاء منه بسرعة في حل الأسئلة الرئيسية بما في ذلك لماذا لم يكن جنود لواء ناحال المسئولون على علم بأن المركبات الإنسانية كانت تعمل في المنطقة بإذن من الجيش الإسرائيلي، ولماذا شن القادة هجومًا قال الجيش الإسرائيلي إنه انتهاك صارخ لقواعده العملياتية.

ومن المرجح أن تجدد النتائج الشكوك حول عملية صنع القرار في الجيش. واتهم الفلسطينيون وجماعات الإغاثة ومنظمات حقوق الإنسان القوات الإسرائيلية مراراً وتكراراً بإطلاق النار بشكل متهور على المدنيين طوال فترة النزاع، وهو ما تنفيه إسرائيل.

ومن بين أولئك الذين تساءلوا عما إذا كان التقرير شاملاً بما فيه الكفاية كان تشارلي هربرت، وهو جنرال بريطاني متقاعد كان من أشد المنتقدين للعمليات الإسرائيلية خلال الصراع الحالي.

وكتب هربرت في رسالة على موقع X: "تم طرد اثنين من الضباط الصغار جدًا. ربما بسبب سوء الحكم، مع عواقب مأساوية. لكن القضية الحقيقية هنا هي قضية مؤسسية تتعلق بقواعد الاشتباك الخاصة بجيش الدفاع الإسرائيلي وتجاهل "الأضرار الجانبية". وهذا هو السبب وراء سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين المدنيين منذ أكتوبر/تشرين الأول.

وقال سكوت بول، من منظمة أوكسفام، في مؤتمر صحفي مع منظمات الإغاثة الأخرى.