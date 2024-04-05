"أنقذوا الأطفال": 350 ألف طفل بقطاع غزة يعانون المجاعة ونقص المواد الغذائية

قالت جانتي سويريبتو، الرئيس التنفيذي لمنظمة "أنقذوا الأطفال"، إن 350 ألف طفل في قطاع غزة يعانون المجاعة ونقص المواد الغذائية.

وأضافت "سويريبتو"، خلال كلمتها بجلسة مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع الأخيرة من العدوان الإسرائيلي، ونقلته قناة القاهرة الإخبارية، 80% من المنشآت التعليمية في قطاع غزة تعرضت للدمار.

وأشارت الرئيس التنفيذي لمنظمة "أنقذوا الأطفال"، إلى أن القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية ازداد رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.

