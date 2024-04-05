الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"أنقذوا الأطفال": 350 ألف طفل بقطاع غزة يعانون المجاعة ونقص المواد الغذائية

الرئيسيه التنفيذية
الرئيسيه التنفيذية لمنظمة "أنقذوا الأطفال"

قالت جانتي سويريبتو، الرئيس التنفيذي لمنظمة "أنقذوا الأطفال"، إن 350 ألف طفل في قطاع  غزة يعانون المجاعة ونقص المواد الغذائية.

وأضافت "سويريبتو"، خلال كلمتها بجلسة مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع الأخيرة من العدوان الإسرائيلي، ونقلته قناة القاهرة الإخبارية، 80% من المنشآت التعليمية في قطاع غزة تعرضت للدمار.

وأشارت الرئيس التنفيذي لمنظمة "أنقذوا الأطفال"، إلى أن القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية ازداد رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.
 

جانتي سويريبتو العدوان الإسرائيلى القاهرة الإخبارية المجاعة انقذوا الأطفال القصف الإسرائيلى

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