أحمد لاشين لـ"الشاهد": جماعة الحشاشين كانت لديها أكثر من 200 قلعة

قال د.أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الاداب بجامعة عين شمس، إن الشخصية الإيرانية تميل دائمًا للمساحة التاريخية الأسطورية، وهذا كان أحد الأسباب في ظهور حسن الصباح بهذا الشكل الأسطوري.

أضاف لاشين، خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع د.محمد الباز والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن جماعة الحشاشين كانت مستمرة ولديها نظام شبيه بالدولة، وكان لديها أكثر من 200 قلعة.

ونوه إلى أن نفوذ الجماعة النازرية امتد إلي سوريا، وهذا يدل على انتشار مثل الجماعات في هذا التوقيت، وكافة الجماعات التي ظهرت بعد الحشاشين اتخذت نفس نهج "السمع والطمع، وحسن الصباح ظل داخل قلعة "ألموت" 35 عام ولم يخرج منها.

وأشار إلى أن فكرة جماعة الحشاشين، تكررت في وقتنا الحالي، حيث كانت تعتبر "النموذج المثالي" لأي جماعة ظهرت بعد ذلك، مضيفًا أن حسن الصباح كان يعتمد في القتال على نوعين من الجيش، الأول الجيش النظامي للميادين، والنوع الثاني هم "جماعة الإغتيالات.

تفاصيل برنامج الإخوان – الحشاشين

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ود.محمد الباز ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.