رشا محمد فنانة برسم حنة التنشو: "بعلم البنات علشان يكون باب رزق ليهم" (صور)

قالت رشا محمد، البالغة من العمر 41 عاما، إنها بدأت منذ عشر سنوات في مجال رسم الحنة، حيث أسهمت شقيقتها في تعلم المهنة، مضيفة: “في إحدى المرات طلبت مني رسم الحنة لأول مرة على أيدي أطفال صغار”.

وأشارت إلىى أنها في بدايتها كانت ترسم الحنة بأكسجين وحجر أسود، وعند رسم الحنة للأطفال بدأت بكلمات مزخرفة، وتطورت بعد ذلك الرسم بشكل احترافي، حيث تعتمد على الحنة من الخارج.

رسم حنة التنشو

ونوهت، خلال حوارها لـ"الدستور"، “إنني اعتمد في رسم الحنة على التنشو، وهو أحد أشهر الأنواع في السودان، طبيعية ولا توضع عليها أي مواد كميائية”، حيث أكدت أنها الموزع لها في مصر.

رسم حنة التنشو

وأضافت، أنها لم تعتمد على على رسم الحنة فقط، بل تساهم في تعليم البنات هذه الحرفة من أجل كسب لقمة العيش من المنزل، بدون أي مجهود قائلة: “الحمد لله بعلم البنات علشان يكون باب رزق ليهم فيما بعض”.