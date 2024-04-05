الجمعة 05 أبريل 2024
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أستاذ علوم سياسية: الهجرة غير الشرعية أبرز الأزمات التى تحاصر دول المغرب العربى

الدكتور محمد الغالي
الدكتور محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية

قال الدكتور محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية، إن الهجرة غير الشرعية من أكثر الأزمات التي تحاصر دول المغرب العربي.

وأضاف "الغالي" خلال مداخلة لبرنامج "حديث المغرب العربي"، والمذاع على فضائيةالقاهرة الإخبارية، أن السبب في زيادة الهجرة غير الشرعية هو عدم استقرار هذه الدول.

خلال عام 2023 غرق 1300 مهاجر غير شرعي انطلقوا من سواحل تونس

ونوه بأنه خلال عام 2023 غرق 1300 مهاجر غير شرعي، انطلقوا من سواحل تونس، مشيرًا أن المغرب أحبط 400 ألف محاولة هجرة غير نظامية.

كما أن الجيش الجزائري ضبط 1551 مهاجرًا غير شرعي خلال أسبوع واحد، وهذا أمر خطر على الأمن الجزائري، وبلاد المغرب ككل.

استاذ علوم سياسية الهجرة غير الشرعية الدكتور محمد الغالي حديث المغرب العربي القاهرة الإخبارية الجيش الجزائري تونس

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