أحمد لاشين لـ"الشاهد": المساحة الأسطورية للحشاشين هى الأكثر انتشارًا

قال د.أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الاداب بجامعة عين شمس، إن تاريخ حسن الصباح وطائفته “الحشاشين” مليء بالكثير من الإشكاليات والأحداث التي أثرت في التاريخ بشكل عام.

أضاف "لاشين" خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي د.محمد الباز والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه ألتزمت بهام عملي بنسبة كبيرة تتخطى الـ 80%.

أكد أن النسبة العامة للالتزام بأسماء الأماكن والشخصيات في المسلسل نسبة كبيرة جدًا، مؤكدًا أننا نرصد تاريخ حقبة وشخصيات، وبالتالي فالعمل لابد أن يخرج بالشكل الذي يليق ويحترم عقلية المشاهد.

تابع أن تاريخ الحشاشين كان غير واضح، مشيرًا أن أول ظهور تاريخ لهذه الجماعة بعد إنهيار قلعة "ألموت" حيث حرق هولاكو المكتبة الخاصة بالجماعة ولم ينجو منها سوء القليل.

ونوه، أن كتاب "سيرة سيدنا" هو الذي نجا من المحرقة، وهو أحد الكتب التي تحكي قصة حسن الصباح وتم تدواله في كتب التاريخ بشكل كبير، فالمساحة الأسطورية لطائفة الحشاشين هى الأكثر انتشارًا.

وأردف، أن الكتاب يسرد سيرة حسن الصباح من خلال وجهة نظر الجماعة، وتم نقله للحضارة الفارسية وتم إضافة الكثير من التفاصيل، وصولًا للكتب العربية، فالمساحة التاريخية نفسها لم تكن موثقة بشكل كامل.

تفاصيل برنامج الإخوان – الحشاشين

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.