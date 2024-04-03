أحمد لاشين لـ"الشاهد": حسن الصبّاح "نتاج تطور" جماعات متطرفة أخرى

قال د.أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الاداب بجامعة عين شمس، إن المساحة الأسطورية لجماعة الحشاشين هي التي بدأت في الانتشار، بل تم تضخيمها حيث إن العلاقة التاريخية بين الأسطورة والحقيقة متداخلة بشكل كبير.

أضاف لاشين، خلال حواره مع برنامج “الشاهد” مع د.محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن واقعة السفينة التي كان يستقلها حسن الصباح لـ"اصبهان" أسطورية بشكل كبير، ولا يتم أخذها على محمل الجد، فهدفها هو الترويج لنفسه بأنه هو المخلص والذي سيحكم العالم.

أشار إلى أنه قبل الحشاشين ظهرت الكثير من الجماعات التي أخذت نفس الفكر، لكن لم تأخذ نفس الشهرة، لعل أهمها القرامطة والجماعة التي ظهرت في جعفر الصادق أسمها "المنصورية"، وكانت من أكثر الجماعات تطرفًا، حيث دعا صاحبها أنه عرج به للسماء وأنه يحمل مفتاح الجنة.

وأكد أن الجماعات لم تكن تعترف بالدولة الفاطمية، واعتبروا أن محمد بن جعفر الصادق هو "المهدي المنتظر"، الذي سيعود بعد نهاية الزمان.

وتابع أن الصباح هو نتاج تطور جماعات متطرفة أخري، والحشاشين أكثر جماعة استمرت وكان لها نظام قائم، وبلاد فارس في هذا التوقيت كانت تنتمي إلي الأفكار الأسطورية القديمة.

تفاصيل برنامج الإخوان – الحشاشين

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.