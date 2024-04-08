الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محاولات لبنانية أوروبية لحل أزمة الهجرة غير الشرعية.. أستاذ علاقات دولية يوضح

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية

قال الدكتور سامي نادر، أستاذ العلاقات الدولية، إن لقاء الرئيس القبرصي مع رئيس الحكومة اللبنانية جاء لبحث ملف الهجرة غير الشرعية، وقد يصل إلى اتفاق من دون شك، وهناك تفاهم بين الدول للحد من هذه الآفة، لكن هل لبنان قادر على تنفيذ بنود هذا الاتفاق؟

وأضاف نادر، خلال تصريحاته عبر قناة القاهرة الإخبارية، أننا نشهد فراغا دستوريا على مستوى المؤسسات، وأيضًا هناك انهيار اقتصادي بدأ يلقي بظلاله على قدرات الدولة وتنفيذ مهامها ووظائفها الأساسية مثل مراقبة الشواطئ.

نشهد أزمة اقتصادية في لبنان وسوريا والعراق وغيرها

ولفت أستاذ العلاقات الدولية إلى أننا نشهد أزمة اقتصادية في لبنان وسوريا والعراق وغيرها، وبالتالي هناك تدفق من اللاجئين من هذه البلدان نحو لبنان المأزوم اقتصاديًا مما يشكل سببًا إضافيًا، لذلك لا بد من معالجة الأمر لكن ليس ضمن اتفاق ثنائي في إطار العلاقات الثنائية بين قبرص ولبنان.

وتابع: يجب معالجة أمنية وسياسية واقتصادية وأيضًا تربوية واجتماعية، من أجل معالجة جذور هذه الأزمة في لبنان، خاصة أن لبنان بها مليوني لاجئ سوري، فضلًا عن المهاجرين من الداخل السوري.

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