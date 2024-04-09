الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية نحو بلدة جيوس شرق قلقيلية بالضفة

الاحتلال
الاحتلال

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تدفع بتعزيزات عسكرية نحو بلدة جيوس شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

وقبل قليل أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بارتقاء شهيدة فلسطينية وجريحين اثنين في قصف إسرائيلي استهدف أرضًا زراعية شمال رفح الفلسطينية.

وكانت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أعلنت عن ارتفاع حصيلة اعتقالات العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى 8165 معتقلًا فلسطينيًا؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت شئون الأسرى والمحررين أن قوات الاحتلال اعتقلت 20 فلسطينًا في الضفة الغربية.

القاهرة الإخبارية الاحتلال تعزيزات عسكرية جيوس قلقيلية الضفة الغربية

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