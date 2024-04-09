الأمم المتحدة: إسرائيل تعطل توزيع المواد الغذائية داخل قطاع غزة

أكدت منظمة الأمم المتحدة، أن إسرائيل تعطل توزيع المواد الغذائية داخل قطاع غزة والمجاعة تلوح في الأفق؛ وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت الأمم المتحدة، أن 70% من السكان في شمال غزة يواجهون ظروفا شبيهة بالمجاعة جراء منع الاحتلال وصول القوافل الغذائية.

وقبل قليل، أعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، عن ارتفاع حصيلة اعتقالات العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى 8165 معتقلًا فلسطينيًا.

وأكدت شئون الأسرى والمحررين، أن قوات الاحتلال اعتقلت 20 فلسطينًيا في الضفة الغربية.