القاهرة الإخبارية: المغرب أقر قوانين للمحافظة على المياه بسبب الجفاف

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" عبر شاشتها تقريرًا لها حمل عنوان "بسبب الجفاف.. المغرب يقر قوانين للمحافظة على المياه".

وأضاف تقرير القاهرة الإخبارية، أن المغرب رسم وسط تساقطات مطرية ضعيفة وخزانات جوفية مستنزفة وصلت إلى درجة من الخطورة في وقت يعلن فيه المغرب عن استراتيجيات عاجلة لمواجهات التحدي.

وأوضح التقرير، أن المغرب سجل عجزا في التساقطات المطرية خلال الموسم الزراعي الجاري بنسبة 70% مقارنة مع المعدل، كما تراجعت نسبة ملء السدود إلى نحو 23% مقابل 31.5%، في حين تراجعت حصة الفرد من الموارد المائية من 2560 مترًا مكعبًا سنويًا في سنة 1960 إلى 620 مترًا مكعبًا في سنة 2020، وفق ما أعلنته وزارة التجهيز والماء المغربية.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة المغربية، أعلنت حالة الطوارئ لمواجهة الجفاف المزمن الذي يعاني منه المغرب؛ لتصدر الحكومة إجراءات تطبق بقوة القانون، بدأت ببعض المدن المغربية، من أجل الحد من هدر المياه وترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب.

وتابع: "الإجراءات التي أعلن عنها المغرب شملت بموجب القانون منع نشاط الحمامات خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، إلى جانب منع نشاط محلات غسل السيارات والمركبات خلال الأيام نفسها مع منع استعمال الماء الصالح للشرب في هذه العملية".